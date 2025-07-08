Zonguldak'ta 60 Yaş Üstü Bireyler Üniversiteli Oluyor

Zonguldak'ta hayata geçirilen 'Tazelenme Üniversitesi' projesi ile 60 yaş üstü bireyler, üniversite sıralarında yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen '60+ Tazelenme Üniversitesi' projesi, yaş almış bireyler için kayda değer bir eğitim fırsatı sunuyor.

Üniversitenin farklı fakültelerinde üç hafta boyunca çeşitli eğitimlerle kendilerini geliştirme olanağı bulan katılımcılar, Çaycuma Kampüsü'nde çevre farkındalığı eğitimine katılma imkanı da buldu.

Proje kapsamında bireylere, doğru iletişim teknikleri, egzersiz psikolojisi, diş protezine özel bakım, saç bakımı ve güzellik, ritmik oyunlar, nefes ve ses eğitimi, temel müzik bilgisi gibi dersler veriliyor. Ayrıca, yağlı boya tablo yapımı, çimlendirme ve bitki yetiştirme gibi aktivitelerde yer alıyorlar.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emel Kesim, uygun görülen konularda hazırlanan ders içeriklerinin seçildiğini belirtti. Kesim, “Bir parka, bir bahçeye gittiğimizde çevremizdeki ağaçlarımızın türleri hakkında farkındalık eğitimi vermek istedik.” şeklinde konuştu.

Devrek Huzurevi sakinlerinden Suzan Çaylıoğlu, haftanın beş günü ders aldıklarını ve kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti. Projede yer alan Ayla Acar ise, “Çok da güzel anlatıyor hocalarımız. Birçok bilgi edindik.” dedi.

Katılımcılardan Gülhan Acar Keskin, tüm derslerin zevkli geçtiğini ve kendilerine sağlanan bu imkânla güçlendiklerini ifade etti.

Devrek Huzurevi sakini Arif Oruç Ölkebaş, bitkiler hakkında çok şey öğrendiklerini belirterek, üniversite sıralarında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, bu projenin yalnızca bir eğitim programı değil, aynı zamanda bir farkındalık hareketi olduğunu vurguladı. Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de, huzurevindeki büyüklerin toplumun geçmiş hafızasını taşıyan en değerli hazineler olduğunu belirtti ve “Yaşam boyu eğitim vizyonunu ilke edinen üniversitemiz, projemizle büyüklerimizin sosyal hayata katılımlarını sağlama yönünde önemli bir katkı sağlamayı hedeflemektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Zonguldak'ta hayata geçirilen "Tazelenme Üniversitesi" projesiyle 60 yaş üstü bireyler, üniversite sıralarında yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşadı. Üniversitenin farklı fakültelerinde üç hafta boyunca çeşitli eğitimlerle kendilerini geliştirme imkanı bulacak bireyler, üniversitenin Çaycuma Kampüsü'nde de çevre farkındalığı eğitimine katıldı.

Zonguldak'ta hayata geçirilen "Tazelenme Üniversitesi" projesiyle 60 yaş üstü bireyler, üniversite sıralarında yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşadı. Üniversitenin farklı fakültelerinde üç hafta boyunca çeşitli eğitimlerle kendilerini geliştirme imkanı bulacak bireyler, üniversitenin Çaycuma Kampüsü'nde de çevre farkındalığı eğitimine katıldı.