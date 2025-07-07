Zonguldak'ta 82 Yaşındaki Hayırsever Dairesini Kızılay'a Bağışladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Fahrettin Aslan, önemli bir hayırseverlik örneği sergileyerek dairesini Türk Kızılay Karadeniz Ereğli Şubesi'ne bağışladı.

Şubeden yapılan açıklamada, Aslan'ın, bağışlama kararıyla şubeye gelerek bu isteğini dile getirdiği ifade edildi. Şube Başkanı Ramazan Toprak, Aslan'ın ilçede gayrimenkul bağışında bir ilki temsil ettiğini belirterek, bu fedakarlığın diğer hayırseverlere örnek olabileceğini vurguladı.

Fahrettin Aslan, bağışına ilişkin açıklamasında, Türk Kızılay'ın özveriyle çalıştığını ve zor zamanlarda insanların yardımına koştuğunu ifade etti. Aslan, "Dairemi hayır işlerinde kullanılmak üzere Türk Kızılay'a bağışladım." dedi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Fahrettin Aslan, dairesini Türk Kızılay Karadeniz Ereğli Şubesi'ne bağışladı.