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Zonguldak'ta Beton Mikserinin Devrilmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de beton mikserinin otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:27
Zonguldak'ta Beton Mikserinin Devrilmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, beton mikserinin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, Emrullah Sefa Kaya tarafından kullanılan 06 BRE 768 plakalı harç yüklü beton mikserinin, Fatih A.'nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobile çarpmasıyla gerçekleşti. Kazanın yaşandığı yer, Karadeniz Ereğli-Ormanlı kara yolu Yazıcılar köyü mevkisi oldu.

Kaza sonrası, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, beton mikserinin sürücüsü Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Ayrıca, otomobil içerisinde sıkışan Fatih A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih A'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde beton mikserinin otomobile çarparak devrilmesi sonucu 1...

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde beton mikserinin otomobile çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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