DOLAR
40,4 0,05%
EURO
46,96 0,23%
ALTIN
4.360,87 -0,26%
BITCOIN
4.732.730,32 0,89%

Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta düğün dönüşü çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 04:23
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 04:23
Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Düğün Dönüşü Kanlı Kavga

Zonguldak'ın merkez ilçesine bağlı Köroğlu köyünde, düğün dönüşü aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, tarafların karşılaşması ile başladı. Çıkan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.K., bıçakla H.K. ve E.K. ile olay yerinde bulunan N.K.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası, polis ekipleri hastane içi ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Yaralıların yakınları ise büyük bir üzüntü içinde sinir krizi geçirdi.

Şüpheli E.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Orman Yangını: İki Mahalle Boşaltıldı
2
Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Kayseri'de Park Yeri Kavgası Sonrası Camide Bıçaklama Olayı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlerle Tütünle Mücadele Programında Buluştu
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Anma Gününe Katılacak
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel Dönüşüm Milli Güvenlik Meselesi
7
İzmit Körfezi'ndeki Projelerle Deniz Oksijen Seviyesi %40 Arttı

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı