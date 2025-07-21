Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Düğün Dönüşü Kanlı Kavga

Zonguldak'ın merkez ilçesine bağlı Köroğlu köyünde, düğün dönüşü aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, tarafların karşılaşması ile başladı. Çıkan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.K., bıçakla H.K. ve E.K. ile olay yerinde bulunan N.K.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası, polis ekipleri hastane içi ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Yaralıların yakınları ise büyük bir üzüntü içinde sinir krizi geçirdi.

Şüpheli E.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.