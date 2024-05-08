Zonguldak’ta bulunan ve ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen 5 maden ocağı imha edildi

Zonguldak Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ruhsatsız maden ocaklarına yönelik yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Açıklamada yer alan bilgilere göre, Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız bir şekilde işletildiği belirlenen 5 maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından imha edildi.





Yapılan çalışmalar sonucunda, 75 metre ray, vagon, vinç, el arabası ve kazma gibi aletler de ele geçirildi. Ele geçirilen tüm malzemeler, Orman Bölge Müdürlüğü’ne teslim edildi.