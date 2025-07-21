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Zonguldak'ta Denizde Kadın Cesedi Bulundu

Zonguldak'ta liman arkasında denizde cesedi bulunan Azime Karabürme'nin kimliği belirlendi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 18:09
Zonguldak'ta Denizde Kadın Cesedi Bulundu

Zonguldak'ta Önceki Gün Şoke Eden İddia

Zonguldak'ta denizde bir kadın cesedi bulundu. Liman arkasında deniz yüzeyinde hareketsiz halde bir kadın gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hızla Olay Yerine Ulaştılar

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bot yardımıyla sudan çıkardıkları kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kimliği Belirlendi

Azime Karabürme (51) olduğu öğrenilen kadının cesedi, otopsi işlemleri için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta denizde kadın cesedi bulundu.

Zonguldak'ta denizde kadın cesedi bulundu.

Zonguldak'ta denizde kadın cesedi bulundu.

Zonguldak'ta denizde kadın cesedi bulundu.

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