Zonguldak'ta halı yıkamacı yangını 4 eve sıçradı

Zonguldak'ta halı yıkamacıda başlayan yangın söndürüldü

Zonguldak Merkez'e bağlı Mithatpaşa Mahallesi Umut Sokak'ta bir halı yıkamacıda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevreye yayılıp 4 eve sıçradı.

Müdahale ve tahliyeler

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve yaralanmalar

Yangında iş yeri ile 4 evde hasar oluştu. Müdahale sırasında vatandaşların da desteğiyle çalışan ekipler yaralanan 1 itfaiye eri'ni hastaneye kaldırdı. Dumandan etkilenen 6 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yetkililerden bilgi

Olay yerine gelen Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma sürüyor.