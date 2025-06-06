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Zonguldak'ta Hırsızlık Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak Gökçebey'de evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı ve tutuklandı. Çaldıkları altın ve paralar bulundu.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 13:24
Zonguldak'ta Hırsızlık Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta Hırsızlık Suçuna Ağır Darbe

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Muharremler köyünde bir ikamette hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine hemen harekete geçti.

Olayın Perde Arkası

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli, kısa sürede yakalandı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucu, zanlıların çaldıkları 8 altın bilezik, 4 çeyrek altın, 2 gram altın, 2 çocuk bileziği, çeyrek altınlı künye, Reşat altınlı kolye ve 20 bin 400 liranın Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir metruk binanın bahçesine gömüldüğü tespit edildi.

Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüpheliler, yargılandıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı...

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Zanlıların çaldıkları 8 altın bilezik, 4 çeyrek altın, 2 gram altın, 2 çocuk bileziği, çeyrek altınlı künye, Reşat altınlı kolye ve 20 bin 400 lirayı, Bolu'nun Gerede ilçesinde metruk binanın bahçesine gömdükleri belirlendi.

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