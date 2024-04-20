Zonguldak'ta Jandarma üniformasıyla GBT yapan kadın sözleşmeli öğretmen çıktı: 'Çok pişmanım'

Zonguldak'ta jandarma üniforması giyerek kafelerde oturanlara Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptığı iddia edilen genç kadın, aslında sözleşmeli öğretmen olduğu ortaya çıktı. Ereğli'de Müftü Mahallesi ve Meydanbaşı Caddesi'nde iş yerlerine giren ve ardından Uzunkum Caddesi'ndeki kafelerde gençlere GBT yapacağını söyleyerek dolaşan kadının hareketlerinden şüphelenen bir vatandaşın ihbarı sonrasında polis ekipleri harekete geçti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, GBT sorgulaması yapan genç kadından askeri kimliğini istedi. Ancak üzerinde askeri kimlik bulunmayan kadının, GBT sorgusu sonucunda sözleşmeli öğretmen olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan kadın, emniyetteki ifadesinde "Askerlik mesleğine hevesim vardı. Ondan dolayı böyle bir işe kalkıştım. Çok pişman oldum" şeklinde konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan kadının kimliği ve niyeti, olayın şaşkınlığını artırdı.