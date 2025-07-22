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Zonguldak'ta Maden Ocağında Gazdan Etkilenen 5 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Zonguldak'ta bir maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 13:38
Zonguldak'ta Maden Ocağında Gazdan Etkilenen 5 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Zonguldak'taki Gaz Olayında 5 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen gaz olayında 5 işçi tedavi altına alındı. Olay, maden ocağının eksi 630 kodunda bir göçük nedeniyle gaz açığa çıkması sonucu gerçekleşti.

İşçilerin Durumu İyi

Gazdan etkilenen işçilerden E.Ö, S.A, E.M, C.A. ve M.A. hızlı bir şekilde gaz maskelerini takarak kuyu başına çıktı. Hazır bekletilen ambulansta ilk müdahale sonrası 3 işçi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, 2 işçi ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Vali'den Açıklama

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, olay yerine gelerek işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Hacıbektaşoğlu, "Olayda bir patlama söz konusu değil, yalnızca gaz maruziyeti yaşandı," sözlerini dile getirdi. Ayrıca, kazanın ardından ocakta tedbir amaçlı boşaltma işlemi yapıldığını ve TTK tahlisiye ile AFAD ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Vali, göçük oluşmadan önce ustabaşının, 'hemen boşaltın' diye talimat verdiğini belirtti. İşçilerin, uyarı sonrası kaçmaya çalışırken gaza maruz kaldıkları ifade edildi. Hacıbektaşoğlu, "Diğer bölgelerdeki çalışmalar tedbir amaçlı durduruldu ve güvenli tahliye sağlandı," diye ekledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında gazdan etkilenen 5...

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi tedavi altına alındı. Ambulanslara alınan işçilerden 3'ü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, ikisi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında gazdan etkilenen 5...

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi tedavi altına alındı. Ambulanslara alınan işçilerden 3'ü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, ikisi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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