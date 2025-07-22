Zonguldak'ta Maden Ocağında Gazdan Etkilenen 5 İşçi Taburcu Oldu

Zonguldak'ta Maden İşçileri Gazdan Etkilendi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen bir olayda, gazdan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı. Gaz açığa çıkmasının sebebi, ocağın eksi 630 kodundaki göçükte gerçekleşti.

Ambulanslarla Hastaneye Nakledildiler

Olay sırasında bölgede çalışan işçiler E.Ö, S.A, E.M, C.A ve M.A, gaz maskelerini takarak kuyu başına ulaştı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen işçilerden 3'ü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, 2'si ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İşçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Vali Ziyareti ve Güvenlik Önlemleri

Olayın ardından, tedbir amacıyla maden ocağının boşaltıldığı ifade edildi ve TTK tahlisiye ile AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. TTK ile Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri de müessese müdürlüğünde gelişmeleri takip etti.

Vali Hacıbektaşoğlu’nun Açıklamaları

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastanelerde tedavi gören işçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Hacıbektaşoğlu, olayın 5 işçinin çalıştığı eksi 630 kodu 1. ayakta meydana geldiğini belirterek, "Arkadaşlarımız zaten göçüğün olabileceğini hissetmişler. Ustabaşı 'hemen boşaltın' diye talimat vermiş ve kaçmışlar. Göçük de olmuş ve bu sırada gaza maruz kalmışlar." dedi.

Vali, "Herhangi bir gazdan dolayı patlama söz konusu değil. Metan gazına maruz kaldılar, fakat çok şükür baygınlık veya şuur kaybı yaşamadan durumu atlattılar. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Üretime Yeniden Başlandı

İşçilerin taburcu edilmesinin ardından, tedbir amaçlı olarak boşaltılan madende üretimin yeniden başladığı bildirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi tedavi altına alındı. Ambulanslara alınan işçilerden 3'ü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, ikisi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi tedavi altına alındı. Ambulanslara alınan işçilerden 3'ü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, ikisi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.