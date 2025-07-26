Zonguldak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının, Topçalı Mahallesi'nde elektrik kontağından çıktığı iddia ediliyor.

Yangının ardından, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi. Yangına müdahale amacıyla vatandaşlar, tarım araçlarıyla su taşıyarak destek verdiler.

Yangın, elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede Dağlar Mahallesi'ndeki ormanlık alana da sıçradı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri anında müdahale etti. Ayrıca, yangın ile mücadele eden ekiplere ayran ikram edildi. Güvenlik güçleri, olay yerine giriş-çıkışları kontrol altına almak için yasak koydu.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir polis memurunun omzundan yaralandığı bildirildi. Yangın, yaklaşık 3,5 saat süren yoğun çabaların ardından kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, yangının 3,5 saat önce başladığını belirterek, "Yangın kontrol altında. Tüm ekipler burada. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sorun görünmüyor. Süreci olumlu bir şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yoğun duman nedeniyle bazı etkilenenlerin olduğunu ancak durumu ciddi olarak değerlendirmediklerini vurguladı ve "Mücadele veriyoruz. Ülkemizdeki bu sorunların kısa sürede çözüleceğine inanıyorum" dedi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.