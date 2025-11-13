Zonguldak'ta 'Pallada' ve 'Kafkametler' Faciası Yıl Dönümünde Gemi Kazası Tatbikatı

Zonguldak’ta geniş kapsamlı gemi kazası tatbikatı düzenlendi

İki yıl önce fırtına nedeniyle yaşanan deniz facialarının yıl dönümünde Zonguldak’ta kapsamlı bir gemi kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, limana yanaşmak üzere olan bir gemide patlama ve ardından çıkan yangın senaryosu üzerine kurgulandı.

Tatbikat senaryosu ve müdahale

Senaryo gereği gemide yangın çıkmasıyla birlikte gemideki kişiler tahliye edildi. Yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi; tahliye edilen yaralılar önce sahra hastanesine ardından ambulanslarla hastanelere nakledildi. Tatbikat sırasında müdahaleyi test etmek amacıyla sağlık ekiplerinin yer aldığı bir ambulansın senaryo gereği kaza yapması ve buna yönelik müdahale de uygulandı.

Katılımcılar ve koordinasyon

Tatbikat, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, emniyet, jandarma ve belediye ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Amaç, ekiplerin kabiliyetlerini test etmek, geliştirmek ve koordinasyonu güçlendirmek olarak açıklandı.

Tören ve Vali'nin değerlendirmesi

Tatbikat öncesinde Gürcistan’da düşen uçakta şehit düşen 20 asker için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gazetecilere konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu şunları söyledi:

"2023 yılını Temmuz, Kasım ayında, 24 Ocak’ta fırtınalar ve sonucunda ölümlü afetler yaşadık. 19 Kasım’da Karadeniz Ereğli’de biri liman biri liman dışında iki gemi batmıştı. Bugünkü yapılan tatbikatta da arkadaşlarımız kabiliyetlerini denemek, geliştirmek, kontrol etmek amacıyla bir senaryo oluşturdular. Bu senaryoyu da çok başarılı bir şekilde icra ettiler. Başından beri hep beraber izledik."

Vali Hacıbektaşoğlu, 6 Şubat depremlerine de atıfta bulunarak şunları ekledi:

"Çok büyük bir deprem yaşadık. Biz müdahalede ve iyileştirmede dünyada en iyi ülkelerden biriyiz. Ekiplerimizde bu kabiliyetimiz vardır. Biz yine bunu ilimizde 2023 öncesinde ve sonrasında yaşadığımız hem afetlerde hem kazalarda ekiplerimizin kabiliyetini koordinasyonunu, motivasyonunu görüyoruz. Biz şuna ülke olarak, il olarak da afet öncesi risklerin azaltılması konusunda çalışıyoruz"

