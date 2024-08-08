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Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocağında Facia: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta ruhsatsız bir maden ocağında meydana gelen göçükte 54 yaşındaki Ayhan Yılmaz hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:07
Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocağında Facia: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Maden Göçüğü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında büyük bir göçük meydana geldi. Bu üzücü olayda, Ayhan Yılmaz (54) isimli bir işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Olay, Bölüm Mahallesi Mustafa Özkaynak Sokak'ta gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir sebeple oluşan göçük, ocakta çalışan Yılmaz'ın üzerinde çökmeye neden oldu.

Aldığı ihbar üzerine, Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ve diğer acil durum ekipleri, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ile birlikte olay yerine intikal etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda Yılmaz göçükten çıkarıldı, ancak yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri

Cenaze, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Bu trajik olay, ruhsatsız maden işletmelerinin tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan kişi hayatını...

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan kişi hayatını kaybetti.

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