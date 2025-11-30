Zonguldak'ta Şimşekler Geceyi Aydınlattı

Zonguldak'ta akşam sağanak yağışında ardı ardına çakan şimşekler, Uzunmehmet Camii'nin siluetinde görsel bir şölen oluşturdu; vatandaşlar kayıt yaptı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 21:05
Uzunmehmet Camii siluetinde görsel şölen

Zonguldak’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında kent merkezinde ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Kısa süreli etkisini artıran yağış boyunca, özellikle Uzunmehmet Camii’nin silueti üzerinde beliren şimşekler izleyenlere görsel bir şölen sundu. Aniden gökyüzünü kaplayan ışık huzmeleri bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti.

Vatandaşlar anları kayda aldı

Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla şimşekleri görüntüleyerek o anları kayıt altına aldı.

