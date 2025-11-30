Zonguldak'ta Şimşekler Geceyi Aydınlattı
Uzunmehmet Camii siluetinde görsel şölen
Zonguldak’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında kent merkezinde ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Kısa süreli etkisini artıran yağış boyunca, özellikle Uzunmehmet Camii’nin silueti üzerinde beliren şimşekler izleyenlere görsel bir şölen sundu. Aniden gökyüzünü kaplayan ışık huzmeleri bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti.
Vatandaşlar anları kayda aldı
Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla şimşekleri görüntüleyerek o anları kayıt altına aldı.
