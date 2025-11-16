Zonguldak'ta TDV Kadın Kolları'ndan 'İlmek İlmek İyilik' ve 'Kış Bayramı' Yardımı

TDV Zonguldak Kadın Kolları'nın 'İlmek İlmek İyilik' ve 'Kış Bayramı' projeleri, el emeği bağışlar ve yardımlarla eğitim gören çocukların kışlık ihtiyaçlarını karşıladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:56
Zonguldak'ta TDV Kadın Kolları'ndan 'İlmek İlmek İyilik' ve 'Kış Bayramı' Yardımı

Zonguldak'ta TDV Kadın Kolları'ndan anlamlı projeler

Zonguldak İl Müftülüğü’ne bağlı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları, yürüttüğü iki proje ile ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor. 'İlmek İlmek İyilik' ve 'Kış Bayramı' projeleri, hem el emeği ürünlerle hayır kervanına katkı sağlıyor hem de eğitim gören çocukların soğuk kış günlerindeki ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

İlmek İlmek İyilik: El emeğiyle destek

'İlmek İlmek İyilik' projesi kapsamında Zonguldaklı hanımlar tarafından işlenen havlular bağışlandı. Bu el emeği ürünler, yapımı ve paylaşımıyla toplum içinde dayanışma ruhunu güçlendiren somut bir örnek oluşturdu.

Kış Bayramı: Çocukların yürekleri ısınıyor

'Kış Bayramı' adıyla gerçekleştirilen diğer projede ise hayırseverlerin destekleriyle temin edilen yardım malzemeleri, ihtiyaç sahibi ve eğitim gören çocuklara ulaştırıldı. Proje, özellikle soğuk günlerde çocukların hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını gözetmeyi amaçlıyor.

Dayanışma ve iyilik bilincinin yaygınlaştırılması

TDV Zonguldak Kadın Kolları yetkilileri, bu çalışmalarla toplumdaki dayanışma ruhunu güçlendirmeyi ve iyilik bilincini daha geniş kitlelere yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Projeler, yerel destek ve gönüllü katkılarıyla devam edecek şekilde planlanıyor.

ZONGULDAK İL MÜFTÜLÜĞÜ'NE BAĞLI TÜRKİYE DİYANET VAKFI (TDV) KADIN KOLLARI, YÜRÜTTÜĞÜ "İLMEK İLMEK...

ZONGULDAK İL MÜFTÜLÜĞÜ'NE BAĞLI TÜRKİYE DİYANET VAKFI (TDV) KADIN KOLLARI, YÜRÜTTÜĞÜ "İLMEK İLMEK İYİLİK" VE "KIŞ BAYRAMI" PROJELERİYLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ELİ UZATMAYA DEVAM EDİYOR. PROJELER, HEM EL EMEĞİ ÜRÜNLERLE HAYIR KERVANINA DESTEK OLUYOR HEM DE EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLARIN KIŞLIK İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR.

ZONGULDAK İL MÜFTÜLÜĞÜ'NE BAĞLI TÜRKİYE DİYANET VAKFI (TDV) KADIN KOLLARI, YÜRÜTTÜĞÜ "İLMEK İLMEK...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanbeyli'de elektrikli scooter kazası: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
2
Seydikemer'de Orman Yangını: Çaltıözü Mahallesi'nde Alevler
3
Almanya'dan 100 milyon euroluk dron savunma planı
4
Samsun'da Şakalaşma Faciası: 24 Yaşındaki Gökhan Güney Pompalı Tüfekle Öldü
5
Selman Oğuzhan Eser Trafik Kazası Geçirdi — Aile Hafif Yaralandı
6
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya'da: Başkan Sami Er ile eğitim projelerini değerlendirdi
7
Mehmet Ali Doğan'ın 'Sınırlanmış Alanlar Şamanik Görseller' Sergisi SANKO'da

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?