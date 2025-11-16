Zonguldak'ta TDV Kadın Kolları'ndan 'İlmek İlmek İyilik' ve 'Kış Bayramı' Yardımı

Zonguldak'ta TDV Kadın Kolları'ndan anlamlı projeler

Zonguldak İl Müftülüğü’ne bağlı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları, yürüttüğü iki proje ile ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor. 'İlmek İlmek İyilik' ve 'Kış Bayramı' projeleri, hem el emeği ürünlerle hayır kervanına katkı sağlıyor hem de eğitim gören çocukların soğuk kış günlerindeki ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

İlmek İlmek İyilik: El emeğiyle destek

'İlmek İlmek İyilik' projesi kapsamında Zonguldaklı hanımlar tarafından işlenen havlular bağışlandı. Bu el emeği ürünler, yapımı ve paylaşımıyla toplum içinde dayanışma ruhunu güçlendiren somut bir örnek oluşturdu.

Kış Bayramı: Çocukların yürekleri ısınıyor

'Kış Bayramı' adıyla gerçekleştirilen diğer projede ise hayırseverlerin destekleriyle temin edilen yardım malzemeleri, ihtiyaç sahibi ve eğitim gören çocuklara ulaştırıldı. Proje, özellikle soğuk günlerde çocukların hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını gözetmeyi amaçlıyor.

Dayanışma ve iyilik bilincinin yaygınlaştırılması

TDV Zonguldak Kadın Kolları yetkilileri, bu çalışmalarla toplumdaki dayanışma ruhunu güçlendirmeyi ve iyilik bilincini daha geniş kitlelere yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Projeler, yerel destek ve gönüllü katkılarıyla devam edecek şekilde planlanıyor.

