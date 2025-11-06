Zonguldak’ta Yaban Hayatı Envanteri 'Sürek-Bek' Metoduyla Tamamlandı
DKMP ekipleri Yeşilöz YHGS'de 2025 envanter çalışmasını yürüttü
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak’taki Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS)’nda 2025 yılı yaban hayatı envanter çalışmalarını tamamladı.
Çalışma, DKMP 10. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Saha çalışmasına Bolu, Düzce ve Zonguldak DKMP İl Şube Müdürlükleri personeli katıldı.
Envanterde, yaban hayvanı popülasyonunun tespiti için "Sürek-Bek" metodu kullanıldı. Ekipler, saha taramasıyla bölgede yaban hayvanı varlığını ve yoğunluğunu kayıt altına aldı.
Yetkililer, 2025 yılı envanter çalışmasından elde edilecek verilerin bölgedeki yaban hayatının korunması, izlenmesi ve yönetimi faaliyetlerinde kullanılacağını bildirdi.
