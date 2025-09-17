Zonguldak'ta yaya geçidinde koşan çocuğa otomobil çarptı — Kamera kaydı

Kilimli'de 67 EY 417 plakalı otomobilin, yaya geçidinden koşarak geçen 9 yaşındaki A.S.M.'ye çarpması güvenlik kamerasına yansıdı; çocuk tedaviye alındı, sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:49
Zonguldak'ta yaya geçidinde koşan çocuğa otomobil çarptı — Kamera kaydı

Zonguldak'ta yaya geçidinde koşan çocuğa otomobil çarptı

Kazanın ayrıntıları ve soruşturma

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde dün, bir otomobilin yaya geçidinden koşarak geçen bir çocuğa çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sürücü: E.Y. (20) — Plaka: 67 EY 417.

Yaralı: A.S.M. (9). Çarpmanın etkisiyle sürüklenen çocuk, çevredekilerin yardımıyla bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; daha sonra tedavi için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı çocuğun tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak sürücü hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

