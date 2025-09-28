Zonguldak'ta 'yüksek sesle müzik' kavgası: Kadın bıçaklanarak öldü, 1 yaralı

Zonguldak'ta 'yüksek sesle müzik' tartışması ölümle sonuçlandı

Olayın ayrıntıları

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, araç içinde F.B. (22) ve Dilara Y. (24) yüksek sesle müzik dinlediği sırada, durumdan rahatsız olan S.S. (33) ile aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.S., evinden aldığı bıçakla F.B. ve Dilara Y.'yi yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dilara Y., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı F.B. ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli S.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.