Zonguldak'taki Kavga: 3 Kişi Yaralandı

Zonguldak'ta meydana gelen bir kargaşada, üç kişi keser ve bıçakla yaralandı. Olay, Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi'nde, husumetli iki grup arasında başlayan tartışma sonrasında gelişti.

İddialara göre, olay sırasında Barış K, Tülay K ve eşi Tayfur K, karşı gruptan gelen saldırı sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerine yapılan ihbar sonrasında bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalelerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Zonguldak'ta çıkan kavgada keser ve bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Zonguldak'ta çıkan kavgada keser ve bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.