Zonguldak'taki Oksijen Tüpü Patlaması Davası Devam Ediyor

Zonguldak'ta Oksijen Tüpü Patlaması Dava Süreci

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen aksiyan tüpü patlamasına dair davada tutuksuz sanığın yargılanma süreci devam etmektedir.

Duruşma Detayları

Yardımcı hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik personeli Yılmaz Yapıcı'nın yaralandığı olayla ilgili, Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada mağdurların avukatları da hazır bulunmuştur. Tutuksuz sanık Ö.E.'nin duruşmaya katılmadığı gözlemlendi.

Adli Tıp Raporu ve İtirazlar

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, Yılmaz Yapıcı'nın yaralarının iyileştiği ve kalıcı hasarının olmadığı belirtilmiştir. Ancak Yapıcı'nın avukatı, yeni bir sağlık raporu alınması talebinde bulunmuştu. Sanık avukatı ise, müştekilerin ifadelerindeki çelişkileri öne sürerek, bu duruma açıklık getirilmesi gerektiğini savunmuştur.

Tanık İfadeleri

Hemşire Gizem Elif Türk, duruşma sırasında duygusal anlar yaşamış, patlama sırasında yaşadığı acıları paylaşmış ve olayı anlatan ifadelerine güven duyduğunu belirtmiştir. Türk, "Yıllardır bu mesleği yapıyorum. Çektiğim acıları yalnızca ben biliyorum. Bu duruma sebep olan kişinin adalet karşısında hesap vermesini talep ediyorum" demiştir.

Olayın Geçmişi ve Sonuçları

Olay, 10 Aralık 2021'de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde meydana gelmiş, pati sonucu hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik personeli Yılmaz Yapıcı ağır yaralanmış, ikili yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştır.

Tedavi sürecinin ardından yaralı hemşire Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesine sevk edilmiştir. Duruşma, cumhuriyet savcısının mütalaasını vermesi için süre verilerek ertelenmiştir.