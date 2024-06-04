Zonguldak’tan acı haber geldi: Toprak altında kalan 2 işçiden 1’i hayatını kaybetti

Zonguldak’ta yer alan ve Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı olarak işletilen Gelik Müessesesi'ndeki maden ocağında yaşanan göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kalmıştı. Toprak altında kalan işçilerin Tevfik Soy ve Harun Kara olduğu belirtildi.

Toprak altındakilerin kurtarılması için ilk olarak madende çalışan diğer işçiler çalışma başlattı. Ardından ise bölgeye gönderilen AFAD ekipleri de kurtarma çalışmalarına destek oldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Harun Kara, toprak altından sağ bir şekilde çıkartıldı, ancak evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Tevfik Soy’un ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.