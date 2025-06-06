Zonguldak ve Düzce Sıcak Havada Serinlemek İçin Sahillerde

Zonguldak ve Düzce'de Sıcak Havadan Kaçış: Sahil ve Mesire Alanları Dolu

Zonguldak ve Düzce, Kurban Bayramı'nın ilk günü sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatili nedeniyle yoğunluğun arttığı günlerde, sahil ve mesire alanları serinlemek isteyenlerin ilk tercihi oldu.

Zonguldak'ta ziyaretçiler, mevcut kalabalık yerler yerine daha huzurlu bir ortam arayışında Kapuz Plajı'na akın etti. Sıcak hava altında güneşin tadını çıkarmak isteyenler, şemsiyelerin altında korunmaya çalışırken, sık sık denize girerek serinlediler. Plajdaki cankurtaran timi, denizde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bir şekilde bekliyor.

Kentte ölçülen hava sıcaklığı 22 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak kaydedilirken, nem oranı %79 düzeyinde belirlendi.

Kapuz Plajı'nda Bayram Coşkusu

Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kürşat Coşkun, sıcak havayı fırsat bilerek Kapuz Plajı'na gelen vatandaşların sayısının arttığını ifade etti. Coşkun, plajın sezonunun açıldığını ve bayram boyunca halka ücretsiz hizmet vereceklerini duyurdu. “Cumartesi sabahı itibarıyla plajımızda birçok vatandaş geldi. Bayramın ikinci gününde daha yoğun bir ilgi bekliyoruz.” dedi.

Plaja gelen Ünal Şengöz ise, İstanbul'un yoğun stresinden uzaklaşmak amacıyla Zonguldak’a gelerek Kapuz Plajı’nı tercih ettiğini belirtti.

Düzce'de Doğa ile Buluşma

Düzce'de ise bayram tatilini doğa ile iç içe geçirmek isteyenler, tabiat parklarına ve mesire alanlarına yöneldi. Aydınpınar ve Güzeldere Şelaleleri gibi popüler lokasyonlar, İstanbul ve Ankara’ya olan yakınlıkları sayesinde tatilcilerin uğrak bölgeleri arasında yer aldı. Ziyaretçiler, kayın ve gürgen ağaçlarının gölgesinde piknik yaparak, şelale manzarasında hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Zonguldak ve Düzce'de sıcak havadan bunalanlar Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahilleri ve mesire alanlarını tercih etti. Zonguldak'ta bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan yerler yerine daha sakin ortamda vakit geçirmek isteyenler, Kapuz Plajı'na giderek güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Zonguldak ve Düzce'de sıcak havadan bunalanlar Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahilleri ve mesire alanlarını tercih etti. Zonguldak'ta bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan yerler yerine daha sakin ortamda vakit geçirmek isteyenler, Kapuz Plajı'na giderek güneşin ve denizin tadını çıkardı.