Zonguldaklı Balıkçı 10 Ton Balık Gelirini İhtiyaç Sahiplerine Bağışlayacak

Zonguldak'ta bir balıkçı, avladığı 10 ton balığın gelirini Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere bağışlayacak.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:40
Zonguldaklı Balıkçı 10 Ton Balık Gelirini İhtiyaç Sahiplerine Bağışlayacak

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, balıkçı Çağrı Eliyazıcı, denize açılarak avladığı 10 ton balığın satışından elde edeceği geliri, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere bağışlama kararı aldı.

9 kişilik ekibiyle birlikte dün akşam saatlerinde 15 metrelik teknesiyle açılan Eliyazıcı, balık avında 10 ton istavrit ve mezgit tutarak limana döndü. Balıkları köpük kutulara yerleştiren balıkçı, kilosunu 50 liradan satışa sunacağını açıkladı.

Eliyazıcı, bereketli bir av gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ramazan ayı dolayısıyla bu avdan elde edilecek geliri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya karar verdik. Halkımızı bu desteğe bekliyoruz. Talep çok güzel, zaten balıklarımız tükenmek üzere. İstavrit ve mezgit olmak üzere toplam 10 ton balık Kozlu açıklarında tutuldu," dedi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denize açılan balıkçı, avladığı 10 ton balığın satışından elde...

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denize açılan balıkçı, avladığı 10 ton balığın satışından elde edeceği geliri ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere bağışlama kararı aldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denize açılan balıkçı, avladığı 10 ton balığın satışından elde...

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denize açılan balıkçı, avladığı 10 ton balığın satışından elde edeceği geliri ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere bağışlama kararı aldı.

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