Zorlu Hava Koşullarında Gürlevik Dağı'na Zirve Tırmanışı

Sivas'ta Dağcılar Zorlu Hava Koşullarında Gürlevik Dağı'na Tırmandı

Sivas'ta bir grup dağcı, kar ve sis altında 2 bin 668 metre rakımlı Gürlevik Dağı'nın zirvesine zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK), doğası ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Gürlevik Dağı'na tırmanış etkinliği düzenledi.

Tırmanış, Hafik ilçe sınırlarında bulunan Aktaş köyü sınırlarında başladı ve etkinliğe toplamda 16 dağcı katıldı. Zorlu hava koşulları altında gerçekleştirilen tırmanış yaklaşık 4 saat sürdü.

Dağcılar, yaklaşık 10 kilometre mesafeyi aşarak ulaştıkları karla kaplı zirvede Türk bayrağı açtı. Tırmanış sırasında bir Kangal köpeği da dağcılara eşlik ederek dikkat çekti.

Sivas'ta bir grup dağcı, kar ve sis altında 2 bin 668 metre rakımlı Gürlevik Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Sivas'ta bir grup dağcı, kar ve sis altında 2 bin 668 metre rakımlı Gürlevik Dağı'nın zirvesine tırmandı.