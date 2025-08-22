Zschaepe'nin Exit Programına Kabulü Erken Tahliye Tartışması Yarattı

Zschaepe'nin Exit programına kabulü tepkiyle karşılandı

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün hayattaki bilinen tek üyesi ve ömür boyu hapse mahkum edilen Beate Zschaepe'nin aşırı sağcılıktan çıkış programı Exite kabul edilmesi geniş tepki uyandırdı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Neonazi yapılanmalardan ayrılmak isteyenlerin kabul edildiği Exit programına katılacak olması, Zschaepe'nin bu yolla erken tahliye olabileceği endişesini gündeme getirdi.

NSU terör örgütü tarafından akrabaları sistematik şekilde öldürülen kurban yakınları, medyada çıkan haberlerin ardından karara sert tepki gösterdi.

Mağdur yakınları, aralarında Türklerin de bulunduğu kurban ailelerinin başlattığı çevrim içi imza kampanyası Campact platformunda sürdürüldü. Aileler, yetkililerden herhangi bir bilgilendirme almadıklarını ve Zschaepe'nin programa katılım kararını yalnızca medya aracılığıyla öğrendiklerini açıkladı.

Mağdurların yakınları, Exit programının "onlarca yıldır soruşturmayı kasıtlı olarak engelleyen" hüküm giymiş NSU teröristlerine değil, güvenilir kişilere yardımcı olması gerektiğini savundu.

NSU'nun geçmişi

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk olmak üzere 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren terör örgütü NSU'nun varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüfen ortaya çıkmıştı.

Neonazi terör örgütünün uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememesi ve NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişkili olduğuna yönelik bulgular, ülkede geniş tartışmalara neden oldu. Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda aşırı sağcı gruplara ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmiş olması da şüpheleri artırdı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Yargı süreci

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 2013'te başlayan NSU davasında karar, 11 Temmuz 2018'de açıklandı. Baş sanık Beate Zschaepe "ömür boyu" hapse çarptırıldı. Örgüte yardım ve yataklık yaptığı belirlenen dört sanık ise 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı.