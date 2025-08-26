Zvi Yehezkeli'den Gazze'deki Filistinli gazetecilere yönelik kışkırtıcı açıklama

İsrailli gazeteci ve i24 televizyonu baş yorumcusu Zvi Yehezkeli, canlı yayında Gazze Şeridi'ndeki Filistinli basın mensuplarının öldürülmesini sevinçle karşılayıp daha fazla kişinin hedef alınması yönünde kışkırtıcı ifadeler kullandı.

Yehezkeli'nin sözleri ve iddiaları

Yehezkeli, yayında, "İsrail, gazetecileri tasfiye etmeye karar verdiyse geç gelmek, hiç gelmemekten daha iyidir (geç olsun güç olmasın)" dedi. Söz konusu gazetecilerin hastanelerde saklandıklarını, dünyaya bambaşka bir tablo sunduklarını ve Hamas'ın çıkarlarına hizmet ettiklerini iddia etti.

Yehezkeli, öldürülenlerin "Hamas'ın askeri kanadının öncüleri" olduğunu ileri sürerek, "Bu nedenle İsrail onları ortadan kaldırmakla iyi etti. Bence çok geç kalındı ve hâlâ imaja ve farkındalığa zarar veren birçok kişi var." ifadelerini kullandı.

Nasır Hastanesi saldırısı ve ölümler

İsrail ordusu, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere toplam 20 Filistinli'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda ölen gazeteciler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'de çalışan Meryem Ebu Dekka, NBC News'te görevli Muaz Ebu Taha ve Ahmed Ebu Aziz yer aldı.

İsrail ordusunun açıklaması

İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürdüğünü belirten raporlar bulunmasına rağmen, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savundu ve olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Olay ve yapılan açıklamalar, bölgedeki medya güvenliği, sivillerin korunması ve savaş hukuku tartışmalarını yeniden alevlendirdi.