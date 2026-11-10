10 Kasım’da gökyüzüne selam: Erzurum’da geleceğin havacılarından duygulandıran yoklama

Atatürk Üniversitesi Hava Ulaştırma Kulübü öğrencileri, 10 Kasım anısına hazırladıkları kısa kliple hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem de aziz hava şehitlerini anmak üzere Erzurum Kars Kapı Hava Şehitliği'ne giderek duygusal bir yoklama gerçekleştirdi.

Yoklamanın ritmi ve anlamı:

Klipte öğrenciler, sırasıyla beş hava şehidinin isimlerini okudu; her isme hep birlikte 'göklerde!' diye karşılık verildi. Bu ritmik yoklama, askeri ve havacılık kültüründeki yoklama geleneğinin genç kuşakta nasıl içselleştirildiğini gösterdi ve anmanın kolektif yönünü ortaya koydu.

Meslekten bağ ve simgesel jestler:

Yoklamada ayrıca ilk kadın hava şehidimiz ile Hava Ulaştırma Kulübü akademik danışmanı Öğr. Gör. Pilot Ali UÇAR'ın 23 yıl omuz omuza görev yaptığı pilot ve uçuş teknisyeni mesai arkadaşları anıldı. Öğrencilerin anıta bıraktığı pilot brövesi ve hemen ardından gökyüzüne yapılan selam, havacılık içinde kuşaklar arası bağlılığın ve mesleki saygının güçlü bir simgesi oldu.

Yoklamanın son ismi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olarak okunduğunda öğrenciler hep bir ağızdan 'Burada!' diye yanıt verdi; ardından anıta bröve bırakılarak gökyüzüne selam duruldu. Bu sahne, 10 Kasım anmalarına özgü saygı duruşunu ve gençlerin gelecek mesleklerine yönelik kararlılığını aynı karede topladı.

Hazırlanan klip, geleneksel anma pratiklerini genç jenerasyonun diliyle harmanlayarak hem duygusal hem de toplumsal bir mesaj sundu: geçmişe bağlılık ve mesleğe adanmışlık eş zamanlı olarak vurgulandı.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HAVA ULAŞTIRMA KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ, 10 KASIM'DA GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü VE AZİZ HAVA ŞEHİTLERİMİZİ ERZURUM KARS KAPI HAVA ŞEHİTLİĞİ'NDE ANLAMLI BİR KLİP İLE ANDI.