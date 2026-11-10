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Beşevler’de kanalizasyon hattı yenileniyor

BUSKİ koordinasyonunda yürütülen altyapı seferberliğinde Nilüfer Beşevler'de 200 metrelik kanalizasyon hattı yenileniyor; mahalle sakinleri çalışmadan memnun.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Beşevler’de kanalizasyon hattı yenileniyor

Beşevler’de kanalizasyon hattı yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda il genelinde süren altyapı güçlendirme çalışmalarına Beşevler Mahallesi'nde devam ediyor. Ekipler, kullanım ömrünü tamamlamış hatları yenilemek üzere Nilüfer ilçesi Barış Sokak'ta sahaya çıktı.

il genelinde yürütülen altyapı çalışmaları:

Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında BUSKİ, Nisan ayından itibaren harekete geçti. Kurumun verdiği bilgiye göre Nisan-Ekim 2026 döneminde il genelinde toplam 90 kilometre kanalizasyon hattı yenilendi ve çalışmalar, vatandaş talepleri doğrultusunda saha taramalarıyla önceliklendirildi.

beşevler mahallesi'nde uygulama ve tepkiler:

Mevsim normalleriyle birlikte ağırlaşan hava ve zemin şartlarına rağmen BUSKİ ekipleri çalışmaları sürdürdü. Beşevler Mahallesi Barış Sokak'ta ekipler, kullanım ömrünü doldurmuş hattın yerine 200 metrelik yeni kanalizasyon hattı döşeme işlemlerine hız verdi. Mahalle sakinleri, yürütülen müdahaleden memnuniyet duyduklarını belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne, BUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkürlerini iletti.

BUSKİ ekipleri, kasım ayında da şehrin farklı noktalarındaki imalatları aksatmadan sürdürerek altyapı ağının dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ALTYAPI AĞINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ALTYAPI AĞINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİLÜFER İLÇESİNE BAĞLI BEŞEVLER MAHALLESİ’NDE KANALİZASYON HATTINI YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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