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Şehitkamil'de umut aşılayan ziyaret: Yılmaz öğrencilerle buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Süleyman Şah Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle eğitim, hedef ve 200 milyon TL destek üzerine konuştu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehitkamil'de umut aşılayan ziyaret: Yılmaz öğrencilerle buluştu

Pandemi sonrası yüz yüze buluşma ve sohbet

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Süleyman Şah Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Görüşmede öğrencilerin eğitim hayatları, gelecek planları ve mesleki hedefleri üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirildi. Yılmaz, gençlerle yakından ilgilenip onların görüş ve önerilerini dinledi; gençlerin düşüncelerinin karar alma süreçlerinde değer taşıdığını vurguladı.

Gençlere verilen mesaj:

Yılmaz, konuşmasında gençlerin yalnızca yarının değil bugünün de söz sahibi bireyleri olduğunu belirterek Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere duyduğu güveni hatırlattı. Eğitim, bilim, teknoloji ve sanat alanlarında kendilerini geliştirmelerinin önemine dikkat çekti ve öğrencilere, hedeflerinden vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi. Ziyaretteki konuşmasında "Gençlerimiz bizim gücümüz, umudumuz ve yarınlarımızdır." ifadesini kullanarak belediyenin gençlere olan inancını ortaya koydu.

Belediyenin destek kapsamı ve taahhüdü:

Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi olarak gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen çalışmaların sürdüğünü belirtti. Belediyenin bu yıl ayırdığı 200 milyon TL’lik eğitim desteği ile anasınıfından üniversite eğitimine kadar çocuk ve gençlerin yanında olunacağını ifade etti. Ayrıca eğitimin yalnızca okul sıralarında edinilen bilgilerle sınırlı olmadığını; sosyal faaliyetler, projeler ve ek eğitim imkânlarının da önem taşıdığını vurguladı.

Ziyaret sırasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, onların hayallerine sahip çıkmaları ve kararlılıkla hedeflerine yönelmeleri gerektiğini söyledi. Belediye olarak gençlerin eğitim hayatları boyunca desteklenmeye devam edeceğinin altını çizen Yılmaz, her bir öğrencinin yalnız hissetmemesi için çalıştıklarını belirtti.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, SÜLEYMAN ŞAH ANADOLU LİSESİ’Nİ ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİ VE...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, SÜLEYMAN ŞAH ANADOLU LİSESİ’Nİ ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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