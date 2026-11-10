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Odunpazarı'nda jandarmadan kenevir operasyonu: 310 gram esrar ele geçirildi

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenlediği operasyonda 310 gram esrar, 6 kök kenevir, aparat ve hassas terazi ele geçirdi; 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Odunpazarı'nda jandarmadan kenevir operasyonu: 310 gram esrar ele geçirildi

Eskişehir Odunpazarı'nda düzenlenen operasyon

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında Odunpazarı ilçesinde yürüttükleri saha çalışmaları sonucu uyuşturucu madde üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma ve takip neticesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

ele geçirilen malzemeler:

Adreste yapılan aramalarda ekipler 310 gram esrar, 6 kök kenevir bitkisi, bir adet esrar öğütme aparatı ve bir adet hassas terazi ele geçirdi. Ekipler tarafından ele geçirilen bu materyallerin, yürütülen soruşturmada delil niteliği taşıdığı bildirildi.

şüpheli ve adli süreç:

Operasyon sonucu yakalanan 1 şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ile '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturmanın İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürüldüğü açıklandı.

ESKİŞEHİR&#039;İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ADRESE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU...

ESKİŞEHİR'İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ADRESE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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