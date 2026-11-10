sanko üniversitesi'nde atatürk saygıyla anıldı

sanko üniversitesi'nde 10 kasım anma törenleri

SANKO Üniversitesi Merkez Kampüsü ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü vesilesiyle anma programları düzenlendi. Törene akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

prof. dr. şahin a. sırmalı'nın sunumu:

Ortak Dersler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı, "Bugün Türkiye Yağmur Yağmadan Islandı" başlıklı sunumunda 10 Kasım 1938'de Türk milletinin duyduğu ortak üzüntüye ve o güne tanıklık edenlerin anılarına değindi. Sırmalı, o günün yalnızca bir liderin kaybı olmadığını, aynı zamanda milletin ortak yasının ifadesi olduğunu vurguladı.

Sunumda ayrıca Atatürk'ün naaşının 15 yıl sonra, 10 Kasım 1953'te Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinden Anıtkabir'e nakledilme sürecine dikkat çekildi. Sırmalı, bu süreçte görev alan Türkiye'nin ilk kadın patoloji profesörü Prof. Dr. Kamile Şevki Mutlu'nun tanıklığını aktardı: "Atatürk’ün naaşının muhafaza sürecinde görev alan Türkiye’nin ilk kadın patoloji profesörü olan Prof. Dr. Kamile Şevki Mutlu, naaşın 15 yıl boyunca geçici kabrinde muhafaza edilmesinin ardından açıldığında bozulmamış olduğunu ifade etmiştir." Bu ifadeler, nakil sürecinin taşıdığı titizliği ve tarihî hassasiyeti gözler önüne serdi.

dr. öğr. üyesi celal pekdoğan'ın anekdotları ve öğütleri:

SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndaki programda Dr. Öğr. Üyesi Celal Pekdoğan "Gazi Mustafa Kemal’i Anlamak" başlıklı sunum yaptı. Pekdoğan, Atatürk'ün yaşamının son dönemine ve vefatına ilişkin anekdotları paylaşarak liderin kişiliğine, vatan sevgisine ve bağımsızlık konusundaki kararlılığına geniş yer verdi.

Pekdoğan, Atatürk'ün kişisel tekliflere karşı gösterdiği millî duruşu örneklerle anlattı ve Nutuk'tan alıntı yaparak şu söze yer verdi: "Türk’ün haysiyet ve onur ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür." Konuşmasını gençlere yönelik bir çağrı ile sonlandıran Pekdoğan, gençlerin "Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okumalı, ne anlatmak istediğini iyi anlamalı ve güçlü Türkiye için mutlaka birlik ve beraberlik içinde olmalı, Atatürkçü düşünceye bağlı kalmalıyız" öğüdünü paylaştı.

Törene Dr. Yusuf Ziya Yıldırım (SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri), Prof. Dr. Salih Murat Akkın (Tıp Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı), Doç. Dr. Burçin Altınbaş (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Vekili), Dr. Samet Bayrak (Gaziantep Kent Konseyi Onursal Başkanı), Dr. Sermet Kileci (SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü) ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Tören, katılımcıların fuaye alanında açılan standaki anı defterine duygu ve düşüncelerini yazmasıyla son buldu. Program, hem tarihî tanıklıkların aktarılması hem de gençlere yönelik öğütlerin vurgulanmasıyla anma geleneğine uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDE SAYGIYLA ANILDI