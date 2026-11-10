Selendi’de gençlerin şiir ve zeybekleriyle Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümü dolayısıyla Manisa’nın Selendi ilçesinde düzenlenen törenlerle saygı ve özlemle anıldı. Anma etkinlikleri, 10 Kasım sabahı Devlet Bahçeli Kent Meydanı’ndaki anıta çelenk sunulmasıyla başladı ve Selendi Gençlik Merkezi’ndeki programla devam etti.

Törenin akışı:

Program, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla resmen başladı. Selendi’deki törende konuşmalar yapılarak günün anlam ve önemi vurgulandı. Etkinliklere Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, kent merkezindeki anma geleneğinin ardından gençlerin hazırladığı programla sürdürülerek katılımın ilçede yaygın ve yoğun olduğunu gösterdi.

Öğrenci etkinlikleri ve ödüller:

Selendi Gençlik Merkezi’nde öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve şiir sunumları duygulu anlar yarattı. Programda Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi ve geleneksel zeybek gösterisi sergilendi; ayrıca Atatürk’ün hayatını ve mücadelesini anlatan sinevizyon gösterimi ilgiyle izlendi. Gün, 10 Kasım kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sonlandırıldı ve etkinlikler gençlerin anma geleneğine aktif katılımını pekiştirdi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENLERLE ANILDI. PROGRAMDA ÖĞRENCİLERİN ŞİİRLERİ, ORATORYO GÖSTERİSİ VE ZEYBEK PERFORMANSI DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI.