Gençlere eşit fırsat: Osmangazi'den ücretsiz LGS hazırlık desteği

Osmangazi Belediyesi'nden sınav hazırlığında destek

Osmangazi Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz eğitim programını sürdürüyor. Emek Yetenek Evi ve Eğitim Merkezi ile Pınarbaşı Nilüfer Hatun Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kurslarla, 7. ve 8'inci sınıf öğrencilerinin sınav hazırlık süreçlerine katkı sağlanıyor.

Kurs programı ve içerik:

Kurslar haftanın üç günü düzenleniyor ve toplam 95 öğrenci bu eğitimlerden yararlanıyor. Program; Türkçe, matematik, İngilizce, tarih, fen bilimleri ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini kapsıyor. Müfredata uygun konu anlatımlarıyla birlikte yoğun test çözümü çalışmaları yapılıyor. Düzenli uygulanan deneme sınavları sayesinde öğrencilerin bilgi düzeyleri ölçülüyor ve farklı soru tipleri üzerinde pratik kazanmaları hedefleniyor.

Merkezlerde öğrenciler, okulda öğrendiklerini pekiştirme ve eksik oldukları konuları tamamlama fırsatı buluyor. Eğitimlerde öğretmenlerin bireye dönük takibi, yanlışlar üzerinde durulması ve tekrarlarla eksikliklerin giderilmesine önem veriliyor.

Rehberlik, veli iletişimi ve takip:

Programın akademik eğitimin yanı sıra rehberlik faaliyetlerini de içerdiği belirtiliyor. Öğrencilerin gelişimleri yakından takip ediliyor; öğrencilerin sınav hazırlık süreçleri ve akademik durumları hakkında ailelerle haftalık görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bu sayede ailelerin de sürece dahil edilmesiyle çalışma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve eksik konuların tespit edilmesi amaçlanıyor.

Türkçe öğretmeni Sinan Ebinç, programın önemine değinerek "Osmangazi Belediyesi olarak Emek ve Pınarbaşı’nda LGS hazırlık kurslarımıza devam ediyoruz. Bu eğitim faaliyetleri bizim için çok önemli. Çünkü belediyemiz aracılığıyla öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Birçok yetenekli öğrencimiz bu kurslardan yararlanıyor. Öğrencilerimizin LGS maratonunda geri kalmamaları adına bu süreçte yapılması gereken tüm çalışmaları imkanlarımız doğrultusunda gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz de derslerine çalışarak, ödevlerini yaparak emeklerimizin karşılığını veriyor. Bu zorlu maratonda öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Programdan yararlanan öğrenciler de memnuniyetlerini dile getirerek, "LGS’ye hazırlanmak için bu kurslara geliyoruz. Normal bir dershanede bulunan imkanların burada da olması ve aynı zamanda ücretsiz sunulması çok hoşumuza gidiyor. Hocalarımız bizimle yakından ilgileniyor, yanlışlarımız üzerinde durarak anlamadığımız konuları tekrar tekrar anlatıyor. Bu sayede sınava iyi ve hızlı bir şekilde hazırlanıyoruz. Kendimizi oldukça şanslı hissediyoruz. Hedeflediğimiz liseleri kazanmak için çalışıyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydına ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Belediyenin uyguladığı bu ücretsiz kurslar, sınav hazırlık sürecinde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve gençlerin başarı yolculuğuna somut katkı sağlamayı amaçlıyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR. EMEK VE PINARBAŞI’NDAKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE DÜZENLENEN KURSLAR, GENÇLERİN BİLGİLERİNİ PEKİŞTİREREK GELECEK HEDEFLERİNE DAHA DONANIMLI BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMALARINA İMKAN SUNUYOR.