1299 Bilecik hazırlık maçında zorlu galibiyet aldı

maç özeti:

1299 Bilecik Spor Kulübü 14U Futbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Osmanelispor temsilcisi Lefke Birlikspor ile karşılaştı. Osmaneli İlçe Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip rakibini 3-2 mağlup ederek galibiyetle tamamladı.

Karşılaşma boyunca iki takım da zaman zaman üstünlük kurma çabası gösterdi; skorun dar aralıkla değişmesi maçın çekişmeli geçtiğini ortaya koydu. Maç sonunda futbolcuların birbirlerini tebrik ettiği ve centilmence görüntülerin ortaya çıktığı belirtildi.

hazırlık maçının takıma katkısı:

Bu tip hazırlık maçları, oyuncuların müsabaka temposuna alışması ve teknik ekibin kadro seçeneklerini değerlendirmesi açısından önem taşıyor. 1299 Bilecik için alınan dar skorlu galibiyet, takımda moral ve özgüven sağlarken lig başlangıcına yönelik bazı oyuncu profillerinin test edilmesine de olanak sundu.

maç sonrası birliktelik:

Karşılaşma sonrasında takım, oyuncuları arasında dayanışmayı pekiştiren bir etkinlikte bir araya geldi. Maçtan sonra takımda oğlu oynayan Musa Babayiğit tarafından verilen yemek organizasyonunda futbolcular ve teknik ekip bir araya gelerek günün yorgunluğunu attı.

1299 Bilecik Spor Kulübü 14U Takımı şimdi 14-15 Kasım tarihlerinde başlayacak olan Bilecik U14 Gençler Ligi öncesi hazırlıklarını sürdürecek ve elde edilen galibiyetin sağladığı ivmeyle lige hazırlanmaya devam edecek.

1299 BİLECİK SPOR KULÜBÜ HAZIRLIK MAÇLARINI KAYIPSIZ GEÇİYOR