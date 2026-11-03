Efeler'de yağış sonrası kopan kaya ekiplerin hızlı müdahalesiyle güvenli hale getirildi

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdükleri yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için önleyici müdahalelere devam ediyor.

müdahalenin ayrıntıları:

Son dönemde etkili olan yağışlar sonucu İmamköy Mahallesi’ndeki dağlık alandan kopan dev kaya parçası, bölgedeki ulaşım ve güvenlik açısından ciddi risk oluşturdu. Durumu fark eden ekipler hızla bölgeye sevk edildi; saha değerlendirmesinin ardından olası bir kaza ve can kaybı riskini önlemek için acil çalışma başlatıldı.

saha çalışması ve uygulanan yöntemler:

Fen işleri ekipleri, koordineli çalışma ve iş makineleri desteğiyle dev kayayı kontrollü şekilde yıkma yöntemini tercih etti. Yapılan titiz müdahalede, çevreye zarar vermeden ve yol trafiğini riske atmadan parçanın güvenli hale getirilmesine öncelik verildi. Çalışma sırasında gerekli emniyet önlemleri alındı ve alan trafiğe kapatılarak kontrollü söküm gerçekleştirildi.

vatandaşların tepkisi ve yerel yönetimin rolü:

İmamköy sakinleri, zamanında müdahale ve pratik çözüm için Anıl Yetişkin ile sahada çalışan ekiplere teşekkür etti. Belediye yetkilileri, benzer tehlikelere karşı önleyici çalışmaların süreceğini ve vatandaş güvenliğinin öncelikli olduğunun altını çizdi.

EFELER BELEDİYESİ EKİPLERİ TEHLİKE OLUŞTURAN KAYAYA MÜDAHALE ETTİ