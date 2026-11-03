Vali Çağatay baro, kızılay ve TEKNOFEST finalistleriyle bir araya geldi

Vali Çağatay'ın Karabük ziyaretleri

Baro yönetimi ile görüşme:

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Barosu Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette Çağatay, Karabük Barosu Başkanı Av. Sibel Şirine gerçekleştirdiği iade-i ziyarette bulundu; görüşmeye Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman da eşlik etti. Toplantıda Baro’nun yürüttüğü çalışmalar ile kentte sunulan hukuk hizmetlerinin durumu ve ihtiyaçları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Baro Başkanı Av. Sibel Şirin, nazik ziyaret ve ilgiden dolayı Vali Çağatay’a teşekkür etti. Görüşmede hukuk hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yerel sorunlara ortak çözümler geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Türk Kızılayı ve Kızılay Haftası:

Vali Çağatay, daha sonra Türk Kızılayı Karabük Şubesini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaret, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında gerçekleştirildi. Şube Başkanı Cemalettin Yavaşcı tarafından karşılanan Çağatay, Kızılay’ın ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin ve toplumsal dayanışmaya sağladığı katkıların önemine dikkat çekti.

Çağatay, özveriyle görev yapan Kızılay çalışanlarına ve gönüllülere teşekkür ederek haftayı kutladı ve kurum ile yerel iş birliğinin sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı.

TEKNOFEST finalistleriyle buluşma:

Vali Oktay Çağatay, ayrıca TEKNOFEST Mavi Vatan Su Altı Roket Yarışmasında finalist olan Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan SARATECH takımını makamında kabul etti. Toplantıda Dr. Öğretim Üyesi Metin Zeyveli ve takım üyesi Dilara Öztürk takımın su altı teknolojileri alanındaki çalışmaları, yerli mühendislik tasarımları ve TEKNOFEST sürecindeki hedefleri hakkında bilgi verdi.

Vali Çağatay, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çabalarını önemsediklerini belirterek SARATECH takımının başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve öğrencilere gelecek çalışmalarında başarı diledi.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, KARABÜK BAROSU YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.