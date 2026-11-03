Gaziantep'ten COP31'e yeşil ulaşım hamlesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için Antalya'da yapılacak ulaşım organizasyonuna katkı sağladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek konferans, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

organizasyon desteğinin kapsamı:

Belediye tarafından görevlendirilen araç ve personel desteği kapsamında 60 otobüs ve 72 şoför görevlendirildi. Bu ekip, konferans süresince katılımcıların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunacak, ulaşım planlamasıyla lojistik süreçlerin etkin biçimde yürütülmesine hizmet edecek.

çevresel hedef ve uygulama:

Destekte, elektrikli otobüslerin de yer alması dikkat çekiyor; bu sayede organizasyonun ulaşım kaynaklı karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor. Toplu taşıma kullanımının artırılması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve çevre dostu ulaşım uygulamalarının yaygınlaştırılması belediyenin öncelikleri arasında yer alıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı, hem konferans lojistiğine doğrudan destek sağlamak hem de uluslararası bir etkinlikte yeşil ulaşım uygulamalarının görünürlüğünü artırmak açısından önem taşıyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ANTALYA’DA DÜZENLENECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI’NIN (COP31) ULAŞIM ORGANİZASYONUNA, ARALARINDA ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN DA BULUNDUĞU 60 OTOBÜS VE 72 ŞOFÖRLE DESTEK SAĞLADI.