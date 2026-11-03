Sarıgöl'de gazilerin hak ve iletişim becerilerini güçlendirecek dört aşamalı proje

Projenin amacı ve kapsamı:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu tarafından hayata geçirilen Kuşaklar Arası Vatan Sevgisi: Sarıgöl Gazilerinin Savaş Hatıraları ve Sosyal Entegrasyon Projesi, gazilerin sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi, kuşaklar arası iletişimi artırmayı ve milli bilincin canlı tutulmasını amaçlıyor. Proje dört aşamadan oluşuyor ve gazilere hem hukuki hem de günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere dair bilgiler sunmayı hedefliyor.

İlk seminer: miras hukuku:

Programın ilk etkinliğinde Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Afacan tarafından verilen miras hukuku semineri öne çıktı. Seminerde miras hukukunun işleyişi, gazilerin yasal hakları ve mirasın intikal süreçleri detaylandırıldı; katılımcıların soruları yanıtlandı. Eğitim, gazilerin kendi haklarını koruyabilmeleri ve aile içi düzenlemeleri daha iyi yönetebilmeleri için pratik bilgiler içeriyordu.

İlerleyen aşamalar ve katılımcılar:

Proje kapsamında sonraki aşamalarda dolandırıcılık yöntemleri, etkili iletişim teknikleri ve bölgenin coğrafi önemi bakımından Sarıgöl Fay Hattı ile ilgili eğitimler planlanıyor. Programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Meslek Yüksek Okulu akademisyenleri, Sarıgöl Muharip Gaziler Temsilciliği Başkanı Mustafa Karakuş ve çok sayıda gazi katıldı.

Seminerin ardından düzenlenen kahvaltıda Kaymakam Halil Dalak ve üniversite akademisyenleri gazilerle bir araya gelerek sohbet etti ve savaş hatıralarını dinledi. Proje, gazilerin görünürlüğünü artırmayı ve karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik farkındalık oluşturmayı sürdürecek.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SARIGÖL MESLEK YÜKSEK OKULU TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN "KUŞAKLAR ARASI VATAN SEVGİSİ: SARIGÖL GAZİLERİNİN SAVAŞ HATIRALARI VE SOSYAL ENTEGRASYON PROJESİ" İLE GAZİLERE MİRAS HUKUKU, DOLANDIRICILIK, ETKİLİ İLETİŞİM VE SARIGÖL FAY HATTI KONULARINDA EĞİTİMLER VERİLECEK.