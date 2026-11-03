Tekman'da 150 yıllık bağlantı canlanıyor: ulaşım 55 kilometre kısalacak

Erzurum'un Tekman ilçesinde, bölge halkı tarafından "150 yıllık" olarak nitelendirilen 17,5 kilometrelik Turnagöl Mahallesi-Çat grup yolu için yürütülen yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Proje tamamlandığında iki ilçe arasındaki mesafe 140 kilometreden 85 kilometreye inecek ve yaklaşık 30-35 köy ile mahalle bu güzergahı daha kısa ve güvenli kullanabilecek.

Çalışmanın seyri ve teknik ayrıntılar:

Sahada kamyon ve iş makinelerinin aralıksız çalıştığı yol inşaatı, özellikle 2 bin 660 rakımlı tepeyi aşan güzergâhta yoğunlaşıyor. Yetkililer, zemine uygun dolgu ve temel hazırlıklarının yapıldığını, güvenlik standartlarına uygun bir grup yolu inşa etme hedefiyle ilerlediklerini aktarıyor. Mevcut güzergâhın iyileştirilmesi tamamlandığında taşıma süreleri kısalacak, konfor ve güvenlik artacak.

Projenin bitirilmesiyle Tekman ve Çat arasındaki ulaşımda sağlanacak 55 kilometrelik kısalma, hem günlük ulaşım hem de tarım ve ticaret faaliyetleri açısından bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak. Yakınındaki mahalle ve köyler için acil durum erişimi ile servis ve lojistik maliyetlerinde de düşüş beklentisi bulunuyor.

Yerel tarih ve siyasi süreç:

Turnagöl Mahallesi Muhtarı Hakan Karagöl, yolun bölge için önemini vurgulayarak projenin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi aracılığıyla gündeme alındığını söyledi. Karagöl, Bakan Çiftçi'nin Erzurum valiliği döneminde kendilerine söz verdiğini ve Çiftçi'nin daha sonra İçişleri Bakanı olarak ilgili mercilere talimat verip projenin başlamasına katkı sunduğunu belirtti. İlçe Kaymakamı Hüseyin Demirkol'un da yoğun çabaları sonucu çalışmaların hayata geçirildiği ifade edildi.

Bölge sakinleri, yolun kökenlerinin Rus dönemi yapılarına dayandığını ve yıllarca vatandaşların kendi imkânlarıyla güzergâhı kullandığını hatırlattı. Muhtar Karagöl ayrıca projenin bir partiye ait olmadığını, devletin hizmeti olarak yürütüldüğünü vurgulayarak siyasi tartışmalara açık kapı bırakmadı.

Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 35 mahalle Erzurum ve Çat merkezlerine daha kısa, konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşacak. Yerel yönetim kaynakları, yolun hizmete alınmasının ardından bölgedeki ulaşım ağının daha bütünlüklü hale geleceğini ve günlük yaşam ile ekonomik hareketliliğin olumlu etkileneceğini bildiriyor.

ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİNDE, YAKLAŞIK 30-35 KÖYÜN AKTİF OLARAK KULLANDIĞI VE BÖLGE HALKI TARAFINDAN "150 YILLIK" OLARAK NİTELENDİRİLEN 17,5 KİLOMETRELİK TURNAGÖL MAHALLESİ-ÇAT ARASI GRUP YOLUNDA YAPIM ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR. PROJENİN TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE İKİ İLÇE ARASINDAKİ MESAFE 140 KİLOMETREDEN 85 KİLOMETREYE DÜŞECEK.