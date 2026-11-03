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Esnaf başkanından çağrı: yerinde dönüşüm yapanlar peşin indirimden yararlanmalı

AESOB Başkanı Ziya Duranay, deprem konutları ve iş yerlerinde uygulanan peşin ödeme indirimlerinin yerinde dönüşüm hak sahiplerine de tanınmasını istedi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Esnaf başkanından çağrı: yerinde dönüşüm yapanlar peşin indirimden yararlanmalı

AESOB başkanı taleplerini kamuoyuna aktardı

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Ziya Duranay, deprem sonrası yeniden inşa sürecinde kendi imkanlarıyla yaşam ve iş yerlerini onaran vatandaşların, peşin ödeme indirimlerinden yararlanması gerektiğini söyledi. Duranay, mevcut uygulamanın depremzedeler için önemli bir ekonomik destek olduğunu vurguladı.

peşin ödeme indirimlerinin boyutu:

Duranay, mevcut sistemde deprem konutlarında yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 oranında peşin ödeme indirimi uygulandığını hatırlattı ve bu kolaylığın yerinde dönüşüm kapsamında da sağlanmasının gerektiğini ifade etti.

beklenen kolaylıklar ve işlemlerin hızlandırılması:

Başkan Duranay, taleplerini üç ana başlıkta topladı: yerinde dönüşüm hak sahiplerine peşin ödeme indiriminin tanınması, bu kapsamda bulunan mülklerin satış işlemlerinin kolaylaştırılması ve geri ödeme ile diğer süreçlerin hızlandırılması. Bu adımların hem hak sahiplerinin ekonomik yükünü hafifleteceğini hem de devletin alacaklarının daha hızlı tahsil edilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Duranay, deprem bölgesinde ekonomik ve ticari hayatın yeniden canlanmasının önemine dikkat çekerek, esnaf ve vatandaşların üzerindeki mali yükün azaltılması için yetkililerden taleplerinin değerlendirilmesini beklediklerini söyledi.

ADIYAMAN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (AESOB) BAŞKANI ZİYA DURANAY, DEPREM KONUTLARI VE İŞ...

ADIYAMAN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (AESOB) BAŞKANI ZİYA DURANAY, DEPREM KONUTLARI VE İŞ YERLERİNDE BORCUNU PEŞİN ÖDEYEN HAK SAHİPLERİNE SAĞLANAN İNDİRİMLERİN YERİNDE DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA EV VE İŞ YERLERİNİ YENİDEN İNŞA EDEN VATANDAŞLARA DA UYGULANMASINI İSTEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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