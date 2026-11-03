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17 ilde eş zamanlı baskın: uyuşturucu gelirini aklamakla suçlanan 31 kişi yakalandı

İzmir merkezli 17 ildeki operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı; 2,1 milyar TL işlem hacmi, 29,1 milyon TL yurt dışına çıkarma ve çok sayıda uyuşturucu tespit edildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

17 ilde eş zamanlı baskın: uyuşturucu gelirini aklamakla suçlanan 31 kişi yakalandı

İzmir merkezli operasyonun kapsamı:

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı idaresinde yürütülen soruşturmada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve MASAK desteğiyle eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar, İzmir merkezli olmak üzere toplam 17 ilde gerçekleştirildi ve çalışmalar sırasında 350 personel ile 1 teknoloji tespit köpeği görev aldı.

yakalama ve arama operasyonları:

Soruşturma kapsamında düzenlenen baskınlarda toplam 31 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet kaynakları, operasyonla bağlantılı şüphelilerin faaliyetlerinin örgütlü bir yapı içerisinde devam ettiği ve nakit kuryeler aracılığıyla suç gelirlerini yurt dışına çıkardıklarının tespit edildiğini bildirdi. Yapılan tespitlerde grubun finansal hareketliliğinin geniş kapsamlı olduğu vurgulandı.

mali tespitler ve ele geçen deliller:

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, şüphelilere ait hesap hareketlerinde toplam 2,1 milyar TL işlem hacmi saptandı. Nakit kuryeler aracılığıyla 29,1 milyon TL suç gelirinin yurt dışına çıkarıldığı, ayrıca 479 milyon TL'nin profesyonel aklayıcılar tarafından parçalara bölünerek kripto varlık transferleriyle soğuk cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında ayrıca 163 bin adet uyuşturucu içerikli tablet ve 94 kilo uyuşturucu maddenin yasa dışı ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen mallara da el konuldu; bunlar arasında 6 adet taşınmaz, 8 adet motorlu taşıt ve 4 adet şirketteki ortaklık payı bulunuyor. El konulan toplam mal varlığının değeri açıklamada 70 milyon TL olarak ifade edildi.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen mali veriler ile fiziksel delillerin incelenmesinin sürdüğünü belirtti. Ayrıca soruşturmanın finansal boyutuna yönelik analizlerin, ulusal ve uluslararası bağlantıların tespitine odaklandığı kaydedildi.

İzmir merkezli 17 ildeki narkotik operasyonunda 31 gözaltı

İzmir merkezli 17 ildeki narkotik operasyonunda 31 gözaltı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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