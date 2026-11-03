Kerkük'te özel jeneratör ücretlerindeki artış itirazları alevlendirdi

Kent merkezinde zam tepkisi

Irak'ın Kerkük kentinde özel jeneratörlerle sağlanan elektriğin ücretlerine yapılan zam, şehirde kitlesel protestolara neden oldu. Jeneratörle verilen elektriğin ücretinin amper başına 18 bin dinara çıkarılması üzerine yüzlerce kişi sokaklara döküldü ve zammın geri alınmasını talep etti.

Gösteriler ve yolların kapatılması:

Göstericiler, kent genelinde Kerkük-Erbil yolu ile bazı ana caddeler ve yan yolları kapatarak lastik yakıp barikat kurdu. Bazı grupların güvenlik güçlerine taş attığı, eylemlerin yer yer gerginleştiği bildirildi. Protestocular, elektrik faturasına ek olarak jeneratör giderlerinin de aile bütçesini zorladığını belirterek yetkililerden fiyat artışının geri çekilmesini istedi.

Gösterilere katılanlardan Almas Enver, 'Bizleri bu kış mevsiminde karanlıkta bıraktılar, jeneratörleri çalıştırmıyorlar. Ne günahımız var. Bu bir zulümdür. Özel jeneratör sahipleri "jeneratörü çalıştırmam, nereye şikayet ederseniz edin" diyor' ifadelerini kullandı. Bir başka gösterici ise jeneratör sahiplerinin 'mafya gibi davrandığını' belirterek, yerel yönetimin kararına uymadıklarını söyledi.

İl meclisi müdahalesi ve kararı:

Artan tepkiler üzerine Devlet Bakanı Mehmet Seman Ağa, Kerkük İl Meclisi üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda alınan kararla, jeneratörle sağlanan elektrik ücretinin amper başına 13 bin dinara düşürülmesine karar verildi. Ancak bu indirim de protestocuları tatmin etmedi; birçok gösterici maliyetin hâlâ yüksek olduğunu savunarak eylemleri sürdürdü.

Operatör tepkisi ve elektrik kesintileri:

Meclisin aldığı indirim kararına jeneratör operatörlerinden itiraz geldi. Operatörler, düşürülen fiyatların işletme maliyetlerini karşılamayacağını belirterek, tepki olarak jeneratörleri kapattı. Bu adım sonucunda şehrin birçok bölgesinde kapsamlı elektrik kesintileri meydana geldi ve kent karanlığa gömüldü.

Hükümet temasları ve öneriler:

Irak medyasının aktardığına göre milletvekilleri, çözüm arayışları çerçevesinde Başbakan Ali Zeydi ile temas kurdu. Görüşülen öneriler arasında özel jeneratör sahiplerine işletme maliyetlerini azaltmak amacıyla sübvansiyonlu veya ücretsiz gaz sağlanması gibi öneriler yer aldı. Ancak kaynaklar, bu gibi önlemlerin sahada hızlı bir şekilde uygulanmasının gerekliliğine dikkat çekiyor.

Olaylar, kentte hem sosyal hem de ekonomik bir krize işaret ederken, taraflar arasındaki görüşmeler ve uygulanacak düzenlemelerin kısa vadede Kürkük'te elektrik arzı ve toplumsal huzur üzerinde belirleyici olacağı belirtiliyor.

Irak'ın Kerkük şehrinde özel jeneratörle sağlanan elektriğe yapılan zam nedeniyle sokaklara dökülen yüzlerce kişi yolları kapatarak zammın geri çekilmesini istedi. Daha sonra fiyatlar düşürülürken, operatörlerin tepki olarak jeneratörleri kapatması sonucu şehrin birçok bölgesi karanlığa gömüldü.