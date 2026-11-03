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Konteyner yüklü tır Kaynaşlı mevkisinde devrildi, sürücü yaralandı

Kaynaşlı'da Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan konteyner yüklü tır devrildi; 69 yaşındaki sürücü Recep K. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Konteyner yüklü tır Kaynaşlı mevkisinde devrildi, sürücü yaralandı

kaza ve olay yeri:

Sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı mevkisinde meydana gelen kazada, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan konteyner yüklü tır yol kenarına devrildi. Kaza, Sarıçökek köyü mevkisinde gerçekleşti ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Kaza yerinde yapılan ilk tespitlerde tır sürücüsünün tek araçlı bir kaza geçirdiği belirtildi. Olayda araçta ve çevrede maddi hasar oluşurken, trafik ekipleri bölgedeki güvenlik ve akışı sağlamak üzere çalışma başlattı.

yaralının durumu ve soruşturma:

Olayda yaralanan Recep K. (69), olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklama sınırlı tutuldu.

Kazayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı; ekipler olay yerinde delil toplama ve kaza nedenini belirlemeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Resmi soruşturma sonuçlanana kadar kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE ANADOLU OTOYOLU’NDA KONTROLDEN ÇIKAN KONTEYNER YÜKLÜ TIR, SARIÇÖKEK...

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE ANADOLU OTOYOLU’NDA KONTROLDEN ÇIKAN KONTEYNER YÜKLÜ TIR, SARIÇÖKEK KÖYÜ MEVKİSİNE DEVRİLDİ. KAZADA 69 YAŞINDAKİ TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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