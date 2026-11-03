Karaman'da Morcalı köyünde forklift kazası: 29 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Morcalı köyünde kaza

Karaman'ın merkeze bağlı Morcalı köyünde meydana gelen kazada, sürücünün kullandığı forklift henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Olayın seyri:

Forkliftin altında kalan sürücünün Hakan Dilercan (29) olduğu belirlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları kontrolde Dilercan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma ve adli süreç:

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, Dilercan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA KULLANDIĞI FORKLİFTİN ALTINDA KALAN HAKAN DİLERCAN (29) HAYATINI KAYBETTİ.