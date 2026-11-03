Diyadin kanyonu sonbahar renkleriyle dron görüntülerine konu oldu

Diyadin kanyonu sonbaharda:

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, Murat Nehrinin binlerce yıllık akışıyla oluşan ve yaklaşık 8 kilometre uzunluğa sahip Diyadin Kanyonu, sonbaharın gelmesiyle farklı bir görünüme büründü. Bölgedeki bitki örtüsünün sarı ve turuncu tonlara kavuştuğu kanyon, yer yer 60 metre yüksekliğe ulaşan kayalıkları, geniş düzlükleri ve kıvrımlı nehir yatağıyla dronla görüntülendi.

doğa ve spor için elverişli alanlar:

Kanyonun doğal yapısı, yalnızca fotoğrafçılar için değil aynı zamanda doğa sporları meraklıları için de uygun zemin sunuyor. Bölge, doğa fotoğrafçılığı, rafting, kaya tırmanışı ve yamaç paraşütü gibi etkinliklere imkan tanıyor. Ziyaretçiler, kanyonun iki yakası arasına ip çekilerek ip cambazlığı gibi gösterilere de ev sahipliği yapılabileceğini belirtiyor.

Bölgede çekilen görüntüler hakkında konuşan Baykal Karataş, "Diyadin kanyonları, Murat Nehri’nin binlerce yıllık akışıyla oluşmuş doğal güzelliklere sahip. Yer yer 60 metre yüksekliğinde. Doğa fotoğrafçılığı, ekstrem sporlar ve rafting için müthiş bir yer. Bunun dışında kaya tırmanışı da yapılabilir. Her yıl burada festival kapsamında etkinlikler düzenleniyor. Halkımızı ve doğa severleri kanyona bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ziyaretçi deneyimleri ve etkinlikler:

Kanyonu daha önce ziyaret ettiğini belirtenler, sonbaharın albenisine dikkat çekiyor. Ailesiyle birlikte kanyona gelen ziyaretçiler, piknik ve etkinlik programlarına katılımın bölgeyi daha da cazip kıldığını söylüyor. Yunus Akakuş, "Burası Diyadin’in nadir güzelliklerinden biri. Kudret Köprüsü’nden başlayıp hemen hemen Diyadin’in sonuna kadar uzanıyor. Ailemle birlikte piknik yapmak için geldik. Burada düzenlenen programı da görünce katıldık. Gayet güzel bir program oldu" şeklinde konuştu.

Yerel yetkililer ve doğa tutkunları, kanyonun doğal dokusunun korunarak etkinliklerin düzenlenmesini önemsiyor; ziyaretçiler ise sonbaharın renklerini görmek için bölgeyi tercih ediyor.

DİYADİN KANYONU, SONBAHAR MANZARASIYLA DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.