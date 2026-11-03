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İstanbul merkezli operasyonda sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı gözaltılar

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyonlarda 65 adreste arama yapıldı; 83 şüpheli ile 416,28 gram uyuşturucu, 65 hap ve 43 peçete ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul merkezli operasyonda sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı gözaltılar

İstanbul merkezli operasyonda geniş çaplı eş zamanlı baskınlar:

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yürüttü. Bu sabah Esenyurt, Küçükçekmece ve Bağcılar ile Kayseri ve Giresun'da toplam 65 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda toplam 83 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen maddeler ve suç unsurları:

Operasyonlarda çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ve suç unsuru malzemeler ele geçirildi. Kolluk kuvvetleri, toplam 416,28 gram uyuşturucu madde, 65 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ile uyuşturucu madde içerikli 43 peçete tespit ettiklerini açıkladı. Yapılan aramalarda ayrıca torbacılık faaliyetlerine ilişkin diğer delil niteliğindeki materyaller de ele geçirildi.

emniyet açıklaması ve soruşturmanın gidişatı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde operasyonlar aralıksız devam ediyor. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonların kapsamına ilişkin, "Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar; tedarik zincirinin her halkasını kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz" ifadelerini kullandı. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne sevk edildi ve gözaltındaki şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat çok yönlü olarak sürüyor.

İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 83 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 83 gözaltı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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