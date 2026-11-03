Komisyonlara giden 28 gündem: ekmek büfelerinden kızılay meydanı düzenlemesine

Düzce Belediye Meclisi’nin kasım ayı birinci birleşimi, Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığında yapıldı. Toplantıda toplam 28 gündem maddesi ele alınarak ilgili komisyonlara havale edildi. Bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetinin oylanmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Komisyonlara havale edilen başlıca maddeler:

Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilen önemli konular arasında; 2027 mali yılı performans programı, 2027 mali yılı bütçesi ve gelir-ücret tarifeleri ile müdürlükler arası ödenek aktarımı ve ek ödenek talepleri bulunuyor. Aynı komisyonda ayrıca belediyeye ait 10 ayrı noktadaki ekmek satış büfelerinin 10 yıl süreyle kiralanabilmesi için yetki verilmesi talebi değerlendirilecek.

Mergiç Mahallesi’ndeki 3095 ada 18 ve 20 numaralı taşınmazlar üzerinde sanayi sitesi yapılmasına yönelik kat karşılığı inşaat yapım ihalesi yetkisinin Encümen’e verilmesi de Plan ve Bütçe gündeminde yer aldı. Düzce Ulaşım Hizmetleri A.Ş.’ye yapılan gelir desteği ödemelerinde yeni kriterlerin belirlenmesine ilişkin madde de aynı komisyonda ele alınacak.

Kamu alanları, ulaşım ve çevre düzenlemeleri:

Ticari taksi (T plaka) ve durak çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi Hukuk Komisyonu’na sevk edildi. Düzenleme, duraklı çalışma esaslarının belirlenmesi ve duraksız faaliyet gösteren taksilerin hukuki statüsünün netleştirilmesini amaçlıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün saha çalışmalarında kullanılmak üzere alınması istenen 7 adet vakumlu yol süpürme aracı ve 1 adet vakumlu yol süpürme makinesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi; bu talep belediyenin sokak temizliğinde mekanik kapasite artırımına işaret ediyor.

Beyciler Mahallesi’ndeki 559 ada 1 numaralı parselin Engelsiz Nefes Evi olarak Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne tahsisi İmar Komisyonu’nda görüşülecek konular arasında yer aldı.

Kızılay Meydanı projesi ve kent estetiği:

Şehir merkezinde kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik Kızılay Meydanı ve yakın çevresini kapsayan düzenleme projesi meclis gündeminde yer aldı. Proje; altyapı, çevre düzenlemesi, zemin kaplamaları, peyzaj ve kent mobilyalarının yenilenmesini öngörüyor. Bu çalışmaların Düzce Belediyesi tarafından yapılması, binaların cephe tasarım ve uygulamalarının ise mülk sahipleri tarafından karşılanması hususu Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havale edildi.

Toplantıda ayrıca imar durumu, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi işlemlerini kapsayan muhtelif maddeler ile imar planı değişiklikleri, yapı nizamı, yol düzenlemeleri, tahsis değişiklikleri ve itirazlara ilişkin konular tartışıldı ve İmar Komisyonu’na gönderildi.

Genel çerçevede meclisin kasım oturumunda ele alınan gündem maddeleri; kentsel hizmetlerin finansmanı, altyapı yatırımları, ulaşım düzenlemeleri ve merkezde estetik iyileştirmelere odaklanıyor. Kararların komisyonlarda yapılacak ayrıntılı değerlendirmeler sonrası meclise dönmesi bekleniyor.

DÜZCE BELEDİYE MECLİSİ’NİN KASIM AYI İLK TOPLANTISINDA 28 GÜNDEM MADDESİ ELE ALINDI.