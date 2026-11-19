Esenler’de dönemi çok yönlü değerlendiren seminer dizisi

Esenler Belediyesi, Osmanlı tarihinin önemli kırılma noktalarından biri olan Sultan II. Abdülhamid dönemini, alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla kamuoyunun gündemine taşıyor. Program, Esenler Belediyesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle hazırlanırken oturumlar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Programın kapsamı:

Seminerler, dönemin yönetim anlayışından dış politikaya, ekonomik düzeninden eğitim ve sağlık politikalarına; ayrıca fotoğraf ve görsel hafıza, basın-yayın, şehircilik ve sosyal devlet anlayışı gibi kültürel ve toplumsal boyutlara kadar geniş bir perspektif sunmayı hedefliyor. Her oturum, farklı disiplinlerin bakış açılarını bir araya getirerek dönemin çok katmanlı yapısını ortaya koymayı amaçlıyor.

Seminer takvimi ve konuşmacılar:

2 Aralık: Prof. Dr. Ali Akyıldız — 'Sultan II. Abdülhamid’in Yönetim Anlayışı'

9 Aralık: Prof. Dr. Zekeriya Kurşun — 'Sultan 2. Abdülhamid ve Dış Politika'

16 Aralık: Prof. Dr. Ömerül Faruk Bölükbaşı — 'Sultan 2. Abdülhamid, Ekonomi ve Mali Yapı'

23 Aralık: Dr. Elif Tuğçe Kurt — 'Sultan II. Abdülhamid, Fotoğraf ve Görsel Hafıza'

30 Aralık: Doç. Dr. Elif Gültekin — 'Sultan 2. Abdülhamid ve Sağlık Politikaları'

6 Ocak: Prof. Dr. Filiz Dığıroğlu — 'Sultan 2. Abdülhamid, Basın ve Yayın'

13 Ocak: Prof. Dr. Mustafa Gündüz — 'Sultan 2. Abdülhamid ve Eğitim'

20 Ocak: Doç. Dr. Şerif Esendemir — 'Sultan II. Abdülhamid, Sosyal Devlet Anlayışı'

27 Ocak: Prof. Dr. Davut Hut — 'Sultan II. Abdülhamid, Şehircilik ve Altyapı'

3 Şubat 2027: Prof. Dr. Cezmi Eraslan — 'Sultan II. Abdülhamid’in Mirası'

Program, 10 Şubat 2027 tarihinde düzenlenecek 'Vefatının 109. Yılında Sultan 2. Abdülhamid: Devlet Adamlığı, Eğitim ve Kültür Mirası' başlıklı kapanış paneliyle sona erecek.

Katılım ve başvuru:

Seminerler, Osmanlı tarihine ilgi duyan herkese açıktır. Programa katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 30 Kasım 2026 olarak duyuruldu. Ayrıca, programda yer alan 10 seminer ve kapanış panelinin tamamına eksiksiz katılan katılımcılara bir kitap seti hediye edilecek.

Etkinlikler haftada bir, her çarşamba saat 19.00'da yapılacak oturumlarla katılımcılara dönemin farklı yönlerini bilimsel ve toplumsal bağlamda değerlendirme imkânı sunuyor.

"2. ABDÜLHAMİD VE DÖNEMİ SEMİNERLERİ", 2 ARALIK'TA BAŞLAYACAK.