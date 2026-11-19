Törenin kısa özeti:

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İlhan Berk Şiir Ödülleri, Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Yarışmaya toplam 39 eser başvurdu ve ödüller, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

ödüller ve seçici kurul değerlendirmesi:

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda birincilik ödülleri, şair Ünal Ersözlü ile Sinan Kaban'a verildi. Ünal Ersözlü, 'Böğürtlen Öpücüğü' adlı eseriyle; Sinan Kaban ise 'Dünya Denilen Balkon' adlı eseriyle ödüle layık görüldü. Tören sırasında edebiyatçı-şair Tuğrul Keskin, başvuru sayısı ve değerlendirme süreci hakkında bilgi vererek katılımcılara ve seçici kurula teşekkür etti.

kazananların ve yetkililerin sözleri:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, törende Manisa'nın kültür ve sanat birikimini görünür kılma amaçlarını vurgulayarak, geçmişte başlatılan ve yeniden canlanan projelere değindi. Sevener, kentte sanat ve kültürün önemine dikkat çekerek Ünal Ersözlü ve Sinan Kaban'ı tebrik etti.

Ödül sahiplerinden Sinan Kaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne İlhan Berk adını yaşattıkları için teşekkür ederek bu ödülün kişisel anlamını dile getirdi: 'Kendi adımın da onun ismiyle aynı yerde anılmasından dolayı onur ve gurur duyuyorum.' Diğer ödül sahibi Ünal Ersözlü ise İlhan Berk'in Manisa'nın kent hafızasındaki yerinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı ve ödülü paylaşmanın kendisi için sembolik anlam taşıdığını belirtti. Ersözlü ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tören, şairlere verilen ödüllerin duyurulmasının ardından Asil Deniz Yıldız ve Halil Yıldız'ın müzik dinletisiyle sona erdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN İLHAN BERK ŞİİR ÖDÜLLERİ’NDE ÜNAL ERSÖZLÜ VE SİNAN KABAN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ. 39 ESERİN BAŞVURDUĞU YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ, ŞEHİR TİYATROSU UĞUR MUMCU SAHNESİ’NDE DÜZENLENEN TÖRENLE SAHİPLERİNE VERİLDİ.